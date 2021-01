Nella giornata di ieri, i Carabinieri del Comando Provinciale di Bologna hanno proceduto all’identificazione di 591 persone e al controllo di 412 veicoli e un centinaio di esercizi pubblici, durante i servizi di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19. Una ventina di persone sono state sanzionate per aver violato la normativa sugli spostamenti notturni (tra le ore 22:00 e le ore 05:00) e diurni tra i comuni di residenza e gli assembramenti, come accaduto nel tardo pomeriggio di ieri, quando i Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Bologna, transitando davanti a una salumeria di Bologna, si sono accorti che all’interno del locale, chiuso e con la saracinesca abbassata, era stata allestita una festa di compleanno tra giovani, tutti maggiorenni.

Prosciutto, salame e droga il menù della serata, considerato che tra gli invitati, due ragazzi erano in possesso di alcuni grammi di hashish e marijuana.

Per loro due, oltre alla sanzione prevista per aver violato la normativa sugli assembramenti, che è stata inflitta a tutti, è scattata anche una segnalazione alla Prefettura di Bologna per uso personale di sostanze stupefacenti. Il locale è stato passato al setaccio durante una perquisizione che i militari hanno eseguito in collaborazione con gli agenti della Polizia Locale.