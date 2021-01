A fine marzo termineranno i lavori di pavimentazione e riqualificazione dei marciapiedi in via Vittorio Veneto. L’ultima tranche dell’intervento riguarda il tratto di strada, davanti a piazza Ciro Menotti.

La chiusura totale al traffico sarà istituita nel tratto da via Gramsci/via Santuario a via Bonicontro/via Ferri.

Verrà istituito il divieto di sosta con rimozione forzata, dall’altezza dell’edicola fino al municipio, sarà consentito, quando tecnicamente possibile, il transito esclusivamente dei veicoli dei residenti e dei mezzi di soccorso. E’ istituito il doppio senso di marcia nel tratto di via Vittorio Veneto da via Bonincontro/via Ferri a via Marconi/via Statale ovest.

Continua il divieto di transito su tutta via Vittorio Veneto ai mezzi di SETA, per cui è confermata la deviazione sul percorso alternativo.