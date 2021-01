A Formigine, Hera, in accordo con l’Amministrazione Comunale, sta proseguendo i lavori di miglioramento della rete idrica. Oltre al rinnovo in corso in centro storico, da lunedì 1 febbraio saranno avviati altri 3 cantieri, per un investimento complessivo di circa 750.000 euro, a carico della multiutility.

Il primo sarà aperto per rinnovare un importante segmento di rete su via S. Antonio, nel tratto compreso tra via Viazza di Sopra e via Salviola. L’intervento prevede la posa, per una lunghezza di quasi 1.400 metri, di una tubazione di 30 cm di diametro.

Si tratta di un altro importante tassello del progetto di interconnessione idraulica tra gli acquedotti pedecollinari a cui Hera sta da tempo lavorando e che permetterà un miglior utilizzo e distribuzione della risorsa idrica. In questo modo il sistema acquedottistico sarà più resiliente e sostenibile, grazie al riequilibrio dei prelievi dalle principali falde acquifere della provincia.

Contemporaneamente a questo intervento, che vede a carico Hera un investimento stimato in 450.000 euro, saranno rinnovate le reti interne a Formigine, così da garantire una distribuzione della risorsa idrica più efficiente e omogenea su tutto il territorio comunale.

In particolare, un cantiere riguarderà il rinnovo delle condotte poste in via Costrignano, Savoniero, Monchio e in una parte di piazza Roma; un altro, invece, quelle situate nelle vie Vanoni, Treves e Fanin.

Gli importi previsti, a carico di Hera, sono di 110.000 euro per il primo cantiere e di 190.000 euro per il secondo.

I tre cantieri avranno diverse durate: la posa della condotta su via S. Antonio comporterà circa quattro mesi di lavoro, così come il rinnovo di rete in via Treves. L’altro cantiere avrà una durata di circa tre mesi.

La viabilità subirà modifiche in base a quanto verrà imposto dagli enti preposti; saranno comunque garantiti gli accessi ai residenti e ai mezzi di soccorso.

Durante i lavori potranno verificarsi brevi interruzioni del servizio idrico; eventuali sospensioni dell’erogazione protratte nel tempo saranno preventivamente comunicate alle utenze interessate.