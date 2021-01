E’ stato pubblicato sul sito del Comune l’avviso per i privati interessati a partecipare, con progetti di carattere sociale, al recupero dell’ex-corte di Fossoli: chi vuole manifestare l’interesse per “attività sociali di servizio alla persona, connesse a qualificate e innovative politiche abitative integrate” ha tempo fino a venerdì 12 Febbraio.

L’avviso, che non costituisce proposta contrattuale né vincola in alcun modo l’Amministrazione Comunale, prevede che l’offerta dovrà essere costituita dalla manifestazione d’interesse e da una relazione tecnico-illustrativa della proposta complessiva, di massimo sedici pagine, contenente anche un sintetico quadro economico. La proposta, in carta libera, deve essere inviata esclusivamente tramite PEC all’indirizzo lavori.pubblici@pec.comune.carpi.mo.it con oggetto « Manifestazioni di interesse per attività sociali di servizio alla persona, connesse a qualificate ed innovative politiche abitative integrate »

E’ questo il primo atto per poter candidare ai finanziamenti del “Programma innovativo nazionale per la qualità dell’abitare” del Ministero delle Infrastrutture il progetto comunale di socio-urbanistico, stimato in 13 milioni.

La zona al centro dell’iniziativa è quella fra le vie Mar Nero, Mare di Barents, Mar di Norvegia e Mare del Nord: sette edifici – un tempo adibiti a stalle, fienili, caseificio, ricovero attrezzi e abitazioni – per oltre seimila metri quadri di superficie coperta, su un’area complessiva di 18.200 metri.