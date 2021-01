Una nuova ambulanza, del valore di oltre 154 mila euro, è stata donata al Dipartimento Emergenza dell’Azienda Usl di Bologna, oggi 28 gennaio. La cerimonia è avvenuta oggi, 28 gennaio, presso l’Eliporto 118 Ospedale Maggiore di Bologna. L’ambulanza è stata donata dal Consorzio Parmigiano Reggiano, con il contributo dei caseifici.

Ad accogliere e ringraziare Riccardo Deserti, Direttore del Consorzio Parmigiano Reggiano, Angelo Romagnoli, presidente della Sezione di Bologna del Consorzio e Guglielmo Garagnani, vice presidente vicario del Consorzio, Paolo Bordon, direttore generale dell’Azienda Usl di Bologna con Giovanni Gordini, direttore del Dipartimento Emergenza.

“Gesti come questo sono importanti e ne siamo grati- è il commento di Paolo Bordon, direttore generale dell’Azienda Usl di Bologna – soprattutto in una situazione di emergenza sanitaria quale quella che il mondo sta vivendo da oltre un anno. Testimonianza dell’impegno e della solidarietà concreta di una realtà, il Consorzio Parmigiano Reggiano, di eccellenza internazionale e, al tempo stesso, del rapporto di fiducia della comunità nei confronti del Servizio Sanitario, ed in particolare del 118 regionale, anch’esso una eccellenza di rilievo sovranazionale”.

La nuova ambulanza presterà servizio di assistenza e di soccorso nel territorio del Comune di Bologna. Dotata delle più avanzate tecnologie per il monitoraggio e la cura di pazienti critici, l’ambulanza è stata corredata anche da un ventilatore polmonare di ultima generazione, in grado di assistere pazienti affetti da gravi insufficienze respiratorie.

“Una donazione quanto mai necessaria in questo momento – afferma il presidente del Consorzio, Nicola Bertinelli – Il Parmigiano Reggiano ha sempre potuto contare sul supporto degli italiani, mi riferisco al terribile terremoto che colpì l’Emilia nel 2012 così come al periodo di lockdown, in cui i consumatori non ci hanno mai abbandonato. Con questo gesto intendiamo restituire un po’ di quella fiducia che in certi momenti appare smarrita, mettendo a disposizione un mezzo che sarà d’aiuto a tutta la nostra comunità”.

Con la donazione odierna si potenzia ulteriormente il parco dei mezzi di soccorso del 118 di Bologna e provincia che comprende, attualmente, 25 ambulanze e 18 auto mediche.

(foto Paolo Righi per Ausl Bologna)