Nei giorni scorsi il Consiglio Comunale di Bologna ha approvato all’unanimità un Ordine del Giorno che impegna il Sindaco e la Giunta a farsi promotori di un progetto di valorizzazione della figura di Guglielmo Marconi, il grande scienziato che a Villa Griffone a Pontecchio Marconi, scoprendo per primo al mondo la possibilità di comunicare senza fili, pose le basi per una nuova era per l’umanità.

La visione di Marconi scienziato, inventore e imprenditore, rappresenta ancora oggi un modello unico di creatività, innovazione e ispirazione anche per molte imprese del territorio bolognese, ad oggi uno dei principali centri mondiali nell’innovazione scientifica tecnologica, nella produzione e diffusione di conoscenza e nella creazione di imprese innovative e start-up.

“L’impegno assunto dal Consiglio Comunale di Bologna” – questo il commento di Roberto Parmeggiani, Sindaco di Sasso Marconi – “è una buona notizia: il rilancio e la valorizzazione della figura di Guglielmo Marconi deve essere una priorità per le Istituzioni. Per il nostro Comune lo è da sempre con attività, progetti e iniziative promossi in collaborazione con la Fondazione Marconi. Tra questi i Marconi Days, evento dedicato alla Comunicazione che torna nel 2021 con la 14° edizione, completamente rinnovata e che riprenderà la frequenza annuale, in vista dei festeggiamenti per il 150mo della nascita del grande scienziato, nel 2024.

Per le tante iniziative che saranno attivate da quest’anno fino al culmine delle celebrazioni del 2024, sarà importante un ampio coinvolgimento di soggetti istituzionali e aziende nazionali ed internazionali, per un supporto concreto che potrà essere ripagato da importanti risultati e ritorni sul piano culturale, turistico e di promozione del territorio” .

Il Prof. Giovanni Emanuele Corazza, Presidente della Fondazione Marconi, ha commentato che “Si tratta di una iniziativa politica di grande valore, che sottolinea la statura del nostro grande concittadino, la cui importanza è riconosciuta a livello internazionale. In un momento in cui il nostro Paese è attraversato da una profonda crisi sanitaria, economica e sociale, l’ispirazione che possiamo trarre da grandi figure come quella di Guglielmo Marconi diventa fondamentale per dare il necessario input motivazionale alla ripartenza. Ringraziamo quindi gli estensori della proposta, il Sindaco e l’intero Consiglio che ha approvato all’unanimità“.