Grande cordoglio ad Albinea per la scomparsa, all’età di 92 anni, di Hermes Barbieri. Barbieri era molto conosciuto in paese. Abitava in via XXV aprile e per 25 anni aveva ricoperto l’incarico di segretario comunale nel Comune di Albinea: dal febbraio 1971 al maggio 1996. Anche una volta in pensione aveva continuato a partecipare alla vita della comunità attraverso il suo impegno in Avis e Pro Loco.

“Era una persona solare e sempre molto disponibile verso gli altri – lo ricorda la figlia Eliana, anche lei ex dipendente del Comune – Amava molto il suo lavoro e aveva radicato in lui un grande senso di servizio verso la comunità; valore che ha tramesso a tutti quelli che lo hanno conosciuto. Sia da segretario, che da cittadino, ha sempre spinto molto per creare una sinergia tra le associazioni del territorio affinché lavorassero a insieme”.

Anche una volta in pensione Barbieri ha continuato a rendersi utile come volontario di Avis e Pro Loco”.

“Era una figura molto conosciuta e apprezzata ad Albinea – afferma la parlamentare Antonella Incerti, che ha conosciuto Barbieri durante la sua esperienza da consigliere, da assessore e poi da sindaco – Abbiamo sempre collaborato con grande sintonia di intenti. Oltre a essere una figura molto competente sul lavoro, era anche molto attivo nella vita sociale del paese”.

“Porgo le condoglianze alla famiglia a nome dell’amministrazione e della comunità di Albinea per la scomparsa di un uomo che ha dato molto a questo territorio”, afferma il sindaco Nico Giberti.

***

Il funerale del 92enne è stato celebrato oggi pomeriggio, da don Giuseppe Iotti, nella chiesa di San Gaetano. In rappresentanza dell’amministrazione, oltre al Gonfalone comunale, era presente l’assessore alla Scuola Mirella Rossi.

Il corpo di Barbieri è stato tumulato nella tomba di famiglia nel cimitero di Montericco.

Barbieri lascia i tre figli Eliana, Gabriella, Maurizio e una nipote.