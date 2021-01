I Carabinieri della Stazione di Casalecchio di Reno hanno eseguito un ordine di carcerazione dell’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Rovigo, firmato il 16 ottobre 2010, nei confronti di un 36enne rumeno, riconosciuto colpevole di falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sull’identità o su qualità personali proprie o di altri e possesso e fabbricazione di documenti d’identificazione falsi che aveva commesso a Rovigo.

Per undici anni, il 36enne era riuscito a farla franca, probabilmente, grazie all’utilizzo di generalità false che gli avevano consentito di camuffarsi tra la gente, senza svelare la sua vera identità. Costretto a recarsi presso la Stazione Carabinieri di Casalecchio di Reno per sporgere la denuncia di smarrimento di una carta di credito, il 36enne è stato smascherato dal militare addetto alla ricezione del pubblico che, sospettando dell’uomo che aveva di fronte, ha approfondito la sua identità con la Banca dati delle Forze di polizia. Quando è emerso che il 36enne era ricercato dal 2010 per espiare la pena inflittagli, i Carabinieri lo hanno arrestato e tradotto in carcere.