Un pubblico esercizio di via Gorizia è stato chiuso dalla Polizia locale per mancato rispetto delle normative anti Covid.

Poco dopo le 16 di martedì 26 gennaio, gli agenti hanno effettuato un controllo in un bar di via Gorizia fornito di sala giochi, dove hanno sorpreso tre persone intente a giocare una partita a biliardo con le mascherine abbassate sotto il mento. I tre clienti, due fratelli di 47 e 45 anni e una amico 48enne, sono stati identificati e sanzionati per le violazioni della normativa anti Covid con un verbale da 400 euro ciascuno. Al bar, oltre alla sanzione, è stata imposta la chiusura per cinque giorni.

Dall’inizio del 2021, nell’ambito dei controlli congiunti con la questura di Reggio Emilia, gli agenti della Polizia locale hanno verificato 34 violazioni alle norme anti Covid di cui dieci a carico di pubblici esercizi, minimarket e commercianti all’interno dell’area mercatale.