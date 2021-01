Intorno alle 14:00 a S.Eusebio di Spilamberto, un autoarticolato si è ribaltato all’incrocio tra la SP16 e via Montanara. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco. Sono in corso le operazioni di messa in sicurezza e rimozione del mezzo. Il conducente, che pare non abbia riportato ferite gravi, è stato soccorso dai sanitari del 118. Disagi al traffico, regolato dall’intervento della Polizia Municipale.



