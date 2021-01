Occorre prendersi cura della propria salute sempre, anche ora durante la Pandemia. E’ questo il messaggio del Centro Antifumo dell’Ausl IRCCS di Reggio Emilia che non ha mai interrotto la sua attività anche in presenza e che invita i fumatori a continuare a partecipare alle iniziative per provare a “smettere” a maggior ragione oggi. Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), infatti, i fumatori sono probabilmente più vulnerabili al COVID 19 in quanto l’atto del fumo fa sì che le dita (ed eventualmente le sigarette contaminate) vengano a contatto con le labbra, aumentando la possibilità di trasmissione del virus SARS-CoV-2 dalla mano alla bocca.

“Non solo – spiega la dottoressa Elena Miani, Psicologa Coordinatrice del Centro Antifumo di Reggio Emilia e provincia – alcuni dati preliminari e limitati riportati dalla letteratura scientifica internazionale relativa al COVID 19 suggeriscono la probabilità che l’abitudine al fumo possa essere associata a una maggiore gravità del quadro clinico della malattia. Interrompere il consumo di qualsiasi prodotto del tabacco è perciò oggi ancor più importante”.

I Centri antifumo sono servizi a disposizione dei fumatori che richiedono una consulenza per smettere di fumare e offrono trattamenti individuali e/o di gruppo. É possibile richiedere un appuntamento al Centro antifumo del proprio Distretto per avere informazioni e iniziare il percorso per smettere di fumare. La partecipazione è gratuita. Il trattamento prevede un primo colloquio a cui farà seguito la partecipazione a un percorso di gruppo o individuale. I gruppi di disassuefazione al fumo dell’Ausl di Reggio Emilia, utilizzano il metodo cognitivo-comportamentale e sono così strutturati:

2 incontri alla settimana per 3 settimane

1 incontro alla settimana per 4 settimane

2 incontri di follow-up.

Come si accede: È possibile accedere al Centro Antifumo telefonando al numero unico 0522 320655, attivo da Lunedì a Venerdì dalle 9.30 alle 13 e dalle 14.30 alle 17.30 o scrivendo a segreteria@luoghidiprevenzione.it

Sedi Centri Antifumo operativi nella Provincia di Reggio Emilia: Reggio Emilia; Castelnovo ne’ Monti; Correggio; Guastalla; Montecchio; Scandiano.

Sono rispettate tutte le misure igienico-sanitarie per la prevenzione del contagio COVID 19.

Distanza di sicurezza di almeno un metro fra i presenti;

Un massimo di 10 partecipanti per gruppo;

Igienizzazione delle mani;

Utilizzo obbligatorio della mascherina;

Misurazione della temperatura;

Compilazione di un’autodichiarazione sui sintomi del COVID 19;

Igienizzazione degli spazi prima e dopo ogni incontro.