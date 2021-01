La pandemia ha influito molto sull’attività dei Servizi Sociali per il 2020, le conseguenze economiche dell’emergenza sanitaria, si sono fatte sentire. Il Servizio Sociale Territoriale di Fiorano Modenese ha ricevuto 704 domande di buoni spesa per Covid-19 e ne ha accolte 520, tramite il Servizio Sociale. Oltre ai buoni spesa assegnati dal Servizio, sono aumentati anche i contributi per i pacchi alimentari che il Comune di Fiorano Modenese ha erogato alle Caritas di Fiorano, Spezzano e Ubersetto per i pacchi alimentari alle famiglie bisognose

Il polo territoriale dei Servizi Sociali di Fiorano Modenese ha registrato 3.807 accessi allo Sportello Sociale di Villa Pace. Il dato potrebbe essere sottostimato, visto che per quasi tutto lo scorso anno, lo Sportello ha ricevuto solo su appuntamento. Anche il dato del Centro Stranieri ha risentito delle nuove modalità di accesso, rispondendo tuttavia a 220 richieste. Sono state inoltre accolte 133 domande per assegno al nucleo familiare numeroso e 26 per assegno di maternità.

Il Servizio Politiche abitative in Unione lavora in stretta collaborazione con il Servizio Sociale Territoriale di Fiorano Modenese e anche sul versante ‘casa’ la crisi conseguente alla pandemia, si è fatta sentire.

Il Servizio ha raccolto 171 domande valide di contributo per il canone di locazione, tutte finanziate. La regione Emilia-Romagna ne ha coperte 41 con un contributo pari a 84.734 euro, le altre 130 sono state finanziate con fondi propri del Comune di Fiorano Modenese per un importo complessivo di 172.000 euro.

Dopo l’estate, sono stati stanziate ulteriori risorse per le famiglie colpite dal Covid; a novembre sono state raccolte 52 nuove domande, finanziate con un contributo regionale complessivo pari a 38.278 euro.

Acer gestisce 174 alloggi ERP di proprietà del Comune di Fiorano Modenese, nel corso del 2020, sono stati assegnati 5 alloggi seguendo la graduatoria vigente. Inoltre il Servizio Politiche abitative gestisce 5 mini alloggi comunali per l’emergenza abitativa e 25 alloggi presi in locazione da privati per le famiglie in disagio abitativo.

“Grazie all’impegno dei Servizi Sociali, il distanziamento sociale imposto dall’emergenza Covid non si è tradotto in un’impossibilità di incontrare e sostenere le persone più in difficoltà. – afferma l’assessore alle Politiche Sociali, Luca Busani – Purtroppo i mesi che ci aspettano saranno ancora più impegnativi, perché le emergenze lavorative e abitative si faranno ancora più pressanti. Abbiamo voluto giocare d’anticipo, liquidando tutte le richieste raccolte sia per il bonus affitti che per i buoni spesa Covid, nella speranza che questi aiuti trovino continuità in una futura ripresa del nostro territorio”.