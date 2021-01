Il laboratorio didattico Fisica in Moto apre le sue porte virtualmente, proponendo alle scuole superiori un progetto interattivo dal vivo a distanza su una piattaforma di videoconferenze.

Da oltre un decennio il laboratorio didattico interattivo di Fondazione Ducati all’interno dello storico stabilimento Ducati di Borgo Panigale, realizzato e curato in collaborazione con il Liceo Malpighi di Bologna e la Libera Università di Bolzano, ospita docenti e studenti che possono apprendere la Fisica nel contesto affascinante e coinvolgente delle moto e dei motori.

Nella sua rinnovata forma a distanza, ma rigorosamente dal vivo, il Laboratorio Fisica in Moto presenta esperimenti “minds-on” che richiedono agli studenti di interagire e ragionare. Tramite il dialogo costruttivo con gli esperti tutor didattici di Fisica in Moto , i ragazzi ricostruiranno lungo il percorso il significato profondo delle grandezze rilevanti della meccanica quali quantità di moto e forza, riconoscono le Leggi di Newton e le leggi di conservazione. Tramite l’utilizzo dei materiali messi a disposizione del docente, tra un incontro e l’altro o al termine del singolo esperimento, avranno la possibilità di riflettere e approfondire.

L’offerta didattica dei laboratori dal vivo da remoto di Fisica in Moto è in evoluzione e ad oggi offre tre tour interattivi, in cui gli esperimenti sono abbinati in modo da costituire micro-percorsi coerenti e completi.

Nel dettaglio le lezioni proposte sono:

Lezione 1: Le grandezze fondamentali del moto traslatorio

Lezione 2: Approfondimento su quantità di moto e leggi di Newton

Lezione 3: Focus sul motore, sulla distribuzione e sulla trasmissione

Per tutte le scuole che prenoteranno la Lezione 1 entro febbraio, la seconda sarà inclusa nel prezzo.

I tour si svolgono alla mattina nelle giornate di lunedì, mercoledì e venerdì a partire dal lunedì 1 febbraio. Ciascuna lezione interattiva può essere seguita da una singola classe con il proprio docente di Fisica. Le attività sono guidate da tutor e i materiali didattici forniti restano a disposizione del docente.

Maggiori informazioni sulle lezioni e sulle modalità di prenotazione sono disponibili nella sezione di Fisica in Moto sul sito Ducati. Per approfondire tutte le attività con le quali Fondazione Ducati sostiene la formazione tecnico-scientifica è possibile visitare la pagina dedicata.