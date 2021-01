Proseguono senza sosta le attività di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti nella città di Bologna da parte della Questura. E’ infatti di ieri, 25 gennaio, l’arresto della Squadra Mobile di un cittadino marocchino, M.A classe 1987, trovato in possesso di 50 grammi di cocaina destinati allo spaccio al dettaglio sulla piazza bolognese.

L’uomo, già arrestato la settimana scorsa sempre per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio e nei cui confronti il Giudice aveva applicato la misura cautelare del divieto di dimora nella città di Bologna, è stato riconosciuto intorno alle 17 del 25 gennaio a bordo di un veicolo in via Massarenti dai poliziotti della IV sezione contrasto al crimine diffuso della Squadra Mobile che hanno così deciso di controllarlo.

Alla vista della pattuglia, M.A., che annovera molteplici precedenti penali e di polizia, ha tentato di disfarsi, lanciandolo dall’altra parte della carreggiata, tuttavia subito recuperato dai poliziotti, di un involucro poi risultato contenere poco più di 50 grammi di cocaina, pronta per essere suddivisa in dosi e spacciata.

Alla luce di quanto rinvenuto, il fermato è stato arrestato e, su disposizione della locale Procura della Repubblica, condotto in carcere a disposizione dell’Autorità giudiziaria.