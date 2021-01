I Carabinieri della Stazione di Castenaso hanno denunciato un uomo per tentate lesioni personali aggravate. La denuncia è scaturita durante un’indagine avviata lunedì 18 gennaio, quando il personale di un centro commerciale situato in Provincia di Bologna si era rivolto ai militari consegnando una siringa che qualcuno aveva sistemato di nascosto tra i prodotti per l’igiene orale, verosimilmente allo scopo di ferire un ignaro avventore che si fosse avvicinato per prelevare i prodotti, considerato che la stessa aveva l’ago inserito ed era sprovvista del cappuccio di protezione.

Data la pericolosità della vicenda i Carabinieri, coordinati dalla Procura della Repubblica di Bologna, hanno avviato un’indagine lampo, sequestrando la siringa, raccogliendo le testimonianze e visionando le immagini registrate dalla videosorveglianza del centro commerciale. La meticolosità dei militari gli ha permesso di risalire velocemente al responsabile: un cliente del centro commerciale. Sottoposto a una perquisizione domiciliare, delegata dall’Autorità giudiziaria felsinea, l’uomo che non ha rilasciato alcuna dichiarazione, è stato trovato in possesso di 55 siringhe nuove e la documentazione medica attestante la sua positività al virus dell’immunodeficienza umana (HIV).

Sono in corso ulteriori accertamenti volti a verificare se l’autore del gesto abbia contaminato la siringa con i suoi fluidi corporei per tentare di trasmettere l’HIV. Il materiale sequestrato dai Carabinieri della Stazione di Castenaso è stato inviato ai colleghi del Reparto Investigazioni Scientifiche di Parma per le indagini tecnico-scientifiche.