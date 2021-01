Per consentire l’esecuzione dei lavori da oggi a venerdì 5 febbraio sono previste modifiche alla circolazione in corrispondenza dello svincolo per la strada statale 12. In particolare nella fascia oraria dalle 9:00 alle 17:30, giorni festivi esclusi, è stato istituito il restringimento della carreggiata, dal km 4,900 al km 5,080 sulla rampa in uscita in direzione Bologna.



PER LA TUA PUBBLICITA' 0536807013