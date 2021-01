Giulia Bartolini legge “Fantasia in Do minore” da “Padri e figli” di Turgenev. Giovedì 28 gennaio alle 18 si rinnova, con il quinto episodio, l’appuntamento con la lettura pubblica online del romanzo russo, in un progetto di Emilia Romagna Teatro Fondazione e Biblioteca civica Antonio Delfini, in collaborazione con Teatro di Napoli – Teatro Nazionale e con il patrocinio del Centro per il libro e la lettura.

Giulia Bartolini, attrice, è diplomata all’Accademia nazionale d’arte drammatica Silvio D’Amico, frequenta nel 2017 il Corso di alta formazione di Luca Ronconi al Centro teatrale Santa Cristina dove insieme a Fausto Russo Alesi e Fausto Malcovati lavora sul romanzo “Padri e figli”; nel frattempo lavora anche come drammaturga e regista: è fondatrice di CarleAltri, compagnia under ‘30 vincitrice nel 2018 del Festival “Salviamo i Talenti”, in semifinale a Premio Scenario nel 2019, e nella Cinquina di Forever Young ‘20 della Corte Ospitale.

Nella quinta puntata Bazarov e Kirsanov incontrano per la prima volta Anna Sergeevna Odincov. I due nichilisti sembrano intimiditi dalla giovane vedova, con cui non mancheranno di affrontare discorsi sull’importanza dell’arte per la comprensione dell’esistenza, sulla libertà del pensiero femminile e sul concetto di morale intrinseco alla società.

La lettura è in diretta streaming sulle pagine Facebook di Ert (@ErtFondazione), Teatro Storchi / Passioni (@TeatroStorchiTeatrodellePassioni), Biblioteche Modena (@biblioteche.modena), sulla pagina Facebook Città di Modena (@cittadimodena) e sul canale YouTube di Biblioteche Modena. Per ragioni di diritti editoriali l’iniziativa si può seguire solo in diretta, e non potrà essere rivista successivamente.

Il testo per la lettura integrale di “Padri e figli” è tradotto da Margherita Crepax per l’editore Garzanti. La drammaturgia è a cura di Marzio Badalì e Sergio Lo Gatto. La regia dello spettacolo teatrale che seguirà è affidata a Fausto Russo Alesi.

L’appuntamento con il sesto episodio “Si sta bene dove non si è”, con Marial Bajma Rivaon, è in programma giovedì 11 febbraio sempre online: anche per le prossime letture, infatti è confermata questa modalità.

Informazioni al tel. 059 2032940 o sul web (www.comune.modena.it/biblioteche) oppure al tel. 059 2136011 o sul sito di Ert (modena.emiliaromagnateatro.com).