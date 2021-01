Nonostante la riduzione del carico fiscale già operata dal Comune di Sassuolo, l’approvazione dell’ordine del giorno sullo “stato del settore terziario” avvenuta nel consiglio comunale di lunedì sera, ci vede soddisfatti per l’impegno assunto dall’amministrazione: capofila nazionale di una fondamentale iniziativa.

Le diverse manifestazioni (tra cui #IOAPRO) che hanno dato voce ad un settore fortemente penalizzato dalla pandemia e dal ritardo delle misure di sostegno, hanno finalmente avuto seguito in un pubblico consiglio, permettendo all’amministrazione comunale di mettere in campo iniziative volte al sostegno e alla futura promozione delle attività penalizzate in collaborazione con i diversi assessorati già all’opera da tempo per individuare le azioni più consone data l’incertezza del periodo.

Come stimato dallo studio della CGIA di Mestre gli aiuti presentati dal governo ai lavoratori autonomi colpiti dalla pandemia sono insufficienti: sono stati infatti erogati solo il 7% degli aiuti (circa 29 miliardi) sul totale di 423 miliardi di perdite.

La crisi economica conseguente a quella pandemica deve essere scongiurata anche sul suolo comunale e per questo la Lega ha deciso di farsi promotrice di questa iniziativa.

A livello nazionale (secondo l’ultima indagine ISTAT) sono a rischio 292 mila micro imprese e ben 2 milioni di addetti: una catastrofe che data la disattenzione del Governo impone iniziative da parte degli enti locali.

La speranza è che nella nostra città a questo diffuso disagio possa esserci un tempestivo rimedio.

Gruppo Consiliare Lega Sassuolo