Sassuolo, come tutte le realtà cittadine del nostro Paese, sta vivendo un periodo molto difficile dovuto alla pandemia: per venirne fuori è necessario l’impegno e la cooperazione da parte di tutti. A tal proposito possiamo dirci entusiasti dell’ordine del giorno approvato in Consiglio Comunale in data 25 Gennaio: la Giunta della nostra Città si impegna a fornire ulteriore sostegno e aiuto alle imprese e alle famiglie in difficoltà, facendo presenti istanze e problematiche condivise alle altre istituzioni di competenza, e avanzando proposte: chi non può lavorare deve poter ricevere un aiuto adeguato e ove possibile bisogna cercare di ripartire in sicurezza.

Ricordando quanto espresso anche dai capigruppo firmatari dell’odg, i Consiglieri Gasparini, Capezzera, Lucenti e Macchioni, il nostro Comune si è già mosso in questa direzione, agendo per tagliare i tributi di TARI e TOSAP; i guai portati dalla pandemia sono tali e tanti però da, come segnalato da CGIA Mestre, richiedere misure maggiori a tutti i livelli di amministrazione. E lo si può vedere anche nella vita di tutti i giorni, con il malcontento, la preoccupazione e le proteste che crescono. Questi sono tempi nei quali bisogna applicarsi con particolare dedizione per il benessere di tutti noi, prescindendo da questioni meramente politiche. La Città di Sassuolo, con questo odg, ribadisce il suo impegno in questa direzione, impegno che spero sia condiviso, anche se l’astensione dell’opposizione fa presagire, purtroppo, l’opposto.

Andrea Nicolini

Ayoub Ouassif

Lega Giovani Sassuolo