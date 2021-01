In merito all’assegnazione della Sala Temple, la consigliera comunale di Azione Giulia Pigoni ha presentato un’interrogazione, condivisa anche con il Partito Democratico e Sassuolo Futura, discussa nella seduta consiliare di ieri sera.

“Non capisco perché in questa assegnazione non si sia preso in minima considerazione il radicamento a Sassuolo delle associazioni – ha commentato Giulia Pigoni – o le collaborazioni con le altre associazioni della città, o chi abbia partecipato alle Consulte cittadine dei Giovani e della Cultura”.

C’è un altro aspetto dirimente: “Non sono state portate avanti, ad ora, delle soluzioni alternative per quelle associazioni sassolesi rimaste senza assegnazione di locali. Le attività e le proposte del mondo dell’associazionismo locale sono preziose e vanno preservate e sostenute. Non vedo da parte dell’amministrazione la necessaria attenzione alla valorizzazione di questo patrimonio culturale”.

Nella risposta dell’assessore alla Cultura di Sassuolo, Angela Ruini, è stato ribadito che, nella sostanza, la scelta è stata determinata dalla coerenza con gli obiettivi dell’amministrazione comunale.

“Apprendo come questa sia stata la valutazione principale. Deduco quindi – ha replicato la consigliera di Azione – che gli obiettivi dell’amministrazione abbiano molto più valore del radicamento territoriale, della collaborazione con le altre associazioni, della partecipazione degli organi consultivi istituiti dalla stessa amministrazione… Rimango veramente sconcertata dalla risposta dell’assessore Angela Ruini, che trovo molto grave dal punto di vista politico perché non attribuisce il minimo peso a parametri che io ritengo fondamentali”.

Giulia Pigoni insiste sull’importanza di trovare presto soluzioni effettive per le altre associazioni culturali, che hanno dato tanto alla città e che non vanno abbondonate a sé stesse.