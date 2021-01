E’ possibile fino al 15 febbraio 2021 ore 14.00 fare domanda di servizio civile universale anche per quanto riguarda le posizioni aperte dal Comune di Scandiano nell’ambito del progetto (capofila Arci) “MINORI, GIOVANI, CULTURA E TERRITORIO PER LA PARTECIPAZIONE ATTIVA”. Le informazioni complete sono reperibili sul sito https://www.serviziocivile.gov.it/ e sul sito www.arciserviziocivile.it.

E’ molto importante indicare, nella compilazione della domanda, il luogo per cui si intende rendersi disponibili. Il Comune di Scandiano mette a disposizione 6 posti, ognuno con specificità progettuali diverse, in tre sedi: il Centro Giovani, la Bibilioteca comunale Salvemini e l’ufficio cultura e sport del Comune in Piazza della Libertà (Casa Spallanzani). Ad ogni luogo corrisponde un codice che è bene indicare nella compilazione della domanda.

I primi di marzo verranno poi effettuati i colloqui selettivi, in modalità da definire, mentre a maggio avverrà la presa in servizio dei nuovi civilisti.

Il Servizio Civile Universale è un’opportunità per i giovani del territorio di dedicare un anno della propria vita ad un impegno di solidarietà, per il bene comune e la coesione sociale. L’indennità mensile è pari a euro 439,50 netti per un servizio di circa 25 ore alla settimana (1.145 ore in un anno).

“E’ un impegno certamente importante per la collettività, ma anche una grande opportunità di crescita personale” ha sottolineato il sindaco Matteo Nasciuti.

Per partecipare alla selezione è richiesto al giovane il possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana, oppure di uno degli altri Stati membri dell’Unione Europea, oppure di un Paese extra Unione Europea purché il candidato sia regolarmente soggiornante in Italia;

b) aver compiuto il diciottesimo anno di età e non aver superato il ventottesimo anno di età (28 anni e 364 giorni) alla data di presentazione della domanda;

c) non aver riportato condanna, anche non definitiva, alla pena della reclusione superiore ad un anno per delitto non colposo oppure ad una pena, anche di entità inferiore, per un delitto contro la persona o concernente detenzione, uso, porto, trasporto, importazione o esportazione illecita di armi o materie esplodenti, oppure per delitti riguardanti l’appartenenza o il favoreggiamento a gruppi eversivi, terroristici o di criminalità organizzata.

Gli aspiranti candidati dovranno produrre domanda di partecipazione, indirizzata direttamente all’ente titolare del progetto prescelto, esclusivamente attraverso la piattaforma DOL raggiungibile tramite PC, tablet e smartphone all’indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it accendendo attraverso le SPID.

Il bando completo è disponibile su www.serviziocivile.gov.it

Per avere maggiori e dettagliate informazioni si può rivolgersi a: Servizio Cultura, Sport, Giovani, Tempo Libero, Gemellaggi – Tel. 0522/764258 – email: e.mezzetti@comune.scandiano.re.it