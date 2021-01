Le novità lavoristiche della Legge di Bilancio 2021 verranno svelate da Lapam Confartigianato in un webinar gratuito in programma martedì 26 gennaio dalle 18 alle 18.30. Si parlerà della proroga del divieto di licenziamento, delle agevolazioni alle assunzioni, della modifica alla normativa sui contratti a termini e di molto altro ancora.

Sono infatti numerose le novità introdotte dalla legge di Bilancio per il 2021 in materia lavoristica. In poco più di un’ora Lapam farà il punto sulle criticità e sulle opportunità a disposizione delle piccole e micro imprese insieme ai nostri esperti, in questo evento online gratuito.

Interverranno Luca Fiorentini e Nicola Boschetti, consulenti Area Lavoro Lapam, modera Livio Lazzari, ufficio sindacale e comunicazione Lapam. Informazioni e iscrizioni al seminario online sul rinnovato sito internet dell’associazione all’indirizzo www.lapam.eu.