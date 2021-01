Riprendono le lezioni informative rivolte alle popolazione, presso il Comitato di CRI Sassuolo, sulle Manovre Salvavita Pediatriche (MSP).

Per il momento sono previste due serate lunedì 1 febbraio 2021 e lunedì 22 febbraio 2021, alle ore 20,00 presso la sede della Croce Rossa Italiana in via XXVIII Settembre 94 a Sassuolo.

Numero massimo di partecipanti: 15 persone

Per la partecipazione alle serate è richiesta la prenotazione obbligatoria, inviando email a: msp@crisassuolo.it Le persone che si presentassero senza regolare prenotazione non potranno essere ammesse alle lezioni.

Le lezioni si terranno nell’aula di formazione, rispettando le dovute distanze di sicurezza ed in ottemperanza delle norme emanate per contenere l’emergenza epidemiologica da COVID-19. Per garantire la sicurezza, l’igiene e la tutela dal rischio di tutti i partecipanti, è necessario igienizzare le mani e indossare la mascherina.

***

E’ stata poi organizzata per sabato 30 gennaio alle ore 15.00, a favore di CRI Sassuolo, la Camminata Metabolica presso il Parco Ducale di Sassuolo, con ritrovo nei pressi della Casa nel Parco. Allenamento facile, divertente e… distanziati. La voce del guiderà durante l’allenamento con apposite cuffie wireless.

Quota fi partecipazione: 15,00 euro a persona. L’intero ricavato dell’evento sarà devoluto alla Croce Rossa Italiana, Comitato di Sassuolo.

Per le iscrizioni compilare il form online:

https://forms.gle/5eY1XcqqmxtACYmY8

Per saperne di più visita il link:

https://fb.me/e/3qVhkqaPP?ti=wa