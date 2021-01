Una settimana dedicata al ricordo della Shoah, in occasione del 27 gennaio, Giornata della Memoria. Innanzitutto è prevista la consegna dei lumini a scuola, un modo per sensibilizzare i ragazzi ai temi del rispetto e all’importanza della memoria, come strumento fondamentale per non ripetere più gli errori del passato. Non solo, verranno anche proiettate per una settimana immagini e parole dedicate alla memoria sulla facciata della Rocca Rangoni.

In particolare le parole di Liliana Segre: “Coltivare la memoria è ancora oggi un vaccino prezioso contro l’indifferenza”, alla quale il Consiglio Comunale di Spilamberto ha conferito la Cittadinanza Onoraria il 20 dicembre 2019. Infine, in programma la lettura integrale dell’opera di Primo Levi “Se questo è un uomo”. La lettura costruita a più voci sarà ascoltabile per tutta la giornata del 27 gennaio sui canali social del Comune, dove verrà postata in forma di video.