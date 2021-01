Il Comune di Carpi ha ricevuto in omaggio da un cittadino una cinquantina di piante di vario tipo: il donatore è il Signor Mario Goldoni, viticoltore di Campogalliano con la passione del verde. Gli alberi sono di media grandezza in quanto il proprietario li coltivava con cura da qualche tempo: si tratta di querce, cerri e farnie, tutti in vasi.

Le piante ora saranno messe a dimora nella nuova area boschiva in “zona autotrasportatori” a Fossoli, dove il Comune piantumerà più di 450 piante e 150 arbusti.

«A nome dell’Amministrazione comunale – afferma Andrea Artioli, Assessore a Patrimonio verde e Patto per il clima – rinnovo pubblicamente i ringraziamenti al Signor Goldoni per il suo gesto, che oltre a essere un contributo concreto ha anche un bel valore di esempio».