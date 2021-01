Il sindaco Giorgio Zanni insieme a tutta la Giunta si unisce al cordoglio per la morte di Don Bruno Brugnoli, da tutti conosciuto come Don Pino.

Per ventidue anni parroco di Castellarano, ha accompagnato e cresciuto il cammino di molti cittadini e famiglie castellaranesi. Negli anni ha avviato importanti progetti per la comunità, come la costruzione e il successivo ampliamento dell’Oratorio di via Chiaviche e la Casa della Carità.

Anche dopo il suo trasferimento è sempre rimasto accanto alla comunità a cui era legato, uno tra i tanti gesti che dimostrava il suo attaccamento era la volontà di partecipare personalmente allo scambio di auguri natalizi che ogni anno avviene tra i dipendenti del municipio: una tradizione che ha voluto mantenere anche dopo aver cessato il suo ruolo di parroco.

Alla famiglia di Don Pino vanno le condoglianze del Sindaco e di tutta l’amministrazione.