I Carabinieri del Nucleo Operativo di Bologna hanno arrestato un 32enne italiano durante una perquisizione domiciliare, resasi necessaria per cercare la presenza di sostanze stupefacenti che l’uomo era sospettato di aver nascosto in casa. L’attività è terminata col ritrovamento di 476 grammi di marijuana, 319 grammi di hashish, un bilancino di precisione, diverse bustine trasparenti con chiusura a pressione e quasi 5.000 euro in contanti che il 32enne, libero professionista, occultava nella libreria della sua stanza da letto.

La droga è stata sequestrata e affidata ai tecnici di laboratorio del Comando Provinciale Carabinieri di Bologna. In sede di giudizio direttissimo, l’arresto è stato convalidato e il 32enne è stato sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari.