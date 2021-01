ROMA (ITALPRESS) – Atlanta sconfitta in trasferta nella notte italiana della regular-season dell’Nba. Sul parquet dei Milwaukee Bucks, gli Hawks si sono arresi per 129-115 nonostante la migliore prestazione, a livello realizzativo, di Danilo Gallinari: la 32enne ala azzurra finisce a referto con 17 punti in 19 minuti di impiego, impreziositi da 3 rimbalzi e 2 assist; a rubare la scena è DèAndre Hunter, top-scorer dell’incontro con 33 punti. Settima affermazione di fila per i Los Angeles Clippers, che si impongono per 108-100 su Oklahoma City Thunder e ritornano in testa a Ovest agganciando i Lakers. Kawhi Leonard è immarcabile e contribuisce alla causa del quintetto californiano con un bottino di 34 punti. Boston Celtics a valanga sui Cleveland Cavaliers: finisce 141-103 con 33 punti di Jaylen Brown. Altri risultati: Indiana Pacers-Toronto Raptors 102-107; Orlando Magic-Charlotte Hornets 104-107; Memphis Grizzlies-Sacramento Kings posticipata; San Antonio Spurs-Washington Wizards 121-101; Portland Trail Blazers-New York Knicks 116-113.

(ITALPRESS).