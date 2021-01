Come noto, l’Ordinanza del Ministro della Salute del 22 gennaio 2021 ha confermato per l’Emilia-Romagna la collocazione in fascia arancione per ulteriori 15 giorni a partire da oggi, 24 gennaio 2021.

Spostamenti

Dalle 5 alle 22 sono consentiti gli spostamenti solo all’interno del proprio Comune

È possibile fare visita a parenti o amici, una volta al giorno (solo all’interno dello stesso Comune), al massimo in 2 persone (sono esclusi dal conteggio i minori di anni 14 e disabili non autosufficienti).

Dalle 22 alle 5 sono consentiti gli spostamenti solo per motivi di lavoro, salute o necessità.

Sono sempre vietati gli spostamenti verso altri Comuni e altre Regioni, salvo quelli per motivi di lavoro, salute e necessità.

Solo per i Comuni con meno di 5.000 abitanti, sono possibili spostamenti anche fuori comune, entro 30 km dal confine e con divieto di recarsi nei capoluoghi di provincia.

Ristorazione

Le attività di ristorazione (ristoranti, gelaterie, pasticcerie, ecc) sono aperte esclusivamente per la vendita da asporto, consentita dalle 5.00 alle 22.00

Nei bar e altri servizi simili (con codice ATECO 56.3 e 47.25), l’asporto è consentito fino alle 18.

È sempre consentita la consegna a domicilio, senza limite di orario.

Attività commerciali

Nei giorni feriali tutti i negozi sono aperti.

Nei giorni festivi e prefestivi chiudono i negozi all’interno di centri e gallerie commerciali, ad eccezione di: farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari e prodotti agricoli e florovivaistici, tabacchi, edicole e librerie.

Scuole

Da lunedì 18 gennaio, le scuole superiori riprendono la didattica in presenza per almeno il 50% degli studenti e fino ad un massimo del 75%.

Resta sempre garantita l’attività in presenza per l’uso dei laboratori e per alunni con disabilità o bisogni speciali.

Sport

È possibile fare attività motoria (almeno 1 metro di distanza) o sportiva (almeno 2 metri di distanza) individuale solo all’interno del proprio Comune.

Restano sospese le attività di palestre, piscine, centri natatori

Per le altre informazioni è possibile consultare il sito del Governo e della Regione Emilia Romagna