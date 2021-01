Ieri sera, intorno alle ore 19:00, i carabinieri della stazione di Modena principale, nel corso di servizi antidroga predisposti dal comando compagnia, hanno fermato e tratto in arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti un 31enne tunisino, senza fissa dimora, irregolare in Italia e gravato da precedenti di polizia.

Il controllo è avvenuto in via Fabriani, dove il giovane straniero, a piedi lungo la strada, alla vista dei carabinieri si è dato a precipitosa fuga, lanciando un pacchetto contenente droga, nel vano tentativo di disfarsene, venendo bloccato poco dopo. Il giovane era in possesso di 12 gr. di cocaina e 85 euro in contanti. L’uomo è stato trattenuto presso le camere di sicurezza dei carabinieri di Modena in attesa della convalida con rito direttissimo prevista per oggi.