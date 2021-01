Al mattino nuvoloso o molto nuvoloso con piogge diffuse, a carattere debole-irregolare, e quota neve intorno a 800; nel pomeriggio ampi rasserenamenti a partire dal settore occidentale in estensione su tutta la regione. Temperature: minime in flessione comprese tra 1 e 6 gradi; massime stazionarie o in lieve flessione comprese fra 7 e 10 gradi. Venti: deboli-moderati prevalenti dai quadranti occidentali. Mare: mosso.

(Arpae)