ROMA (ITALPRESS) – “Il momento che stiamo attraversando è complicatissimo. La crisi in corso rischia di avere pesanti ripercussioni sulla nostra economia e in queste ore stiamo lavorando intensamente per offrire un’opportunità di coesione intorno a un progetto politico chiaro e trasparente”. Così il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, in un intervento su Il Sole 24 Ore. Secondo il ministro “ci attendono ancora mesi assai complessi. La speranza che questi dati oggettivamente ci infondono non deve far abbassare la guardia”. Ecco perchè, sottolinea Di Maio, “l’Italia riparte solo con un progetto chiaro, attorno al quale possano convergere tutti i portatori di interesse. Siamo immersi, forse senza esserne pienamente consapevoli, in uno dei più intensi cambi di paradigma della storia”. Quindi “dobbiamo ricostruire il Paese dalle fondamenta, ancorandolo fortemente alla ripresa di un progetto europeo; valorizzando il suo ruolo nel mondo, in posizione convintamente transatlantica e ribadendo la sua vocazione ad essere alfiere di quella multilateralità che ispirerà tutto il nostro esercizio del G20”. Per Di Maio “servono tempo, agibilità politica, coesione, chiarezza di visione e capacità attuativa: una sfida nella sfida, per l’Italia, che però vogliamo cogliere e che possiamo vincere”.

(ITALPRESS).