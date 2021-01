Il Pala Consolata di Sassuolo si prepara a vivere il primo di tanti weekend di grande pallavolo di questa bizzarra stagione 2020 – 2021, fin’ora lungamente segnata dalla problematiche legate al Covid 19.

Ad aprire le danze sabato sera saranno le ragazze della Serie B2, al loro esordio in campionato. La Green Warriors è inserita nel girone F2, formato da sei formazioni raggruppate in base al criterio di vicinorietà per agevolare gli spostamenti tra province e regioni: la giovane formazione neroverde – formata interamente da atlete Under 17 ed Under 19 – farà il suo esordio contro il Volley Academy Modena. Fischio di inizio alle 20.30 con diretta streaming sulla pagina Facebook @volleyacademysassuolo.

Domenica sarà poi la volta delle sorelle maggiori della prima squadra che – tra le mura amiche del Pala Consolata – chiuderanno la Regular Season contro Marsala, nel match valido per la diciottesima giornata. Fischio di inizio, come di consueto alle 17.00, con direzione arbitrale affidata alla coppia formata da Piera Usai e Paolo Scotti e diretta streaming su LVF TV, piattaforma ufficiale della Lega Pallavolo Serie A femminile.

Il match di ritorno contro Marsala arriva a meno di due settimane di distanza dalla gara di andata, disputata lo scorso 12 gennaio in Sicilia: allora, tra le mura del Pala Bellina, Dhimitriadhi e compagne – impegnate in un lungo tour de force con tre partite giocate in meno di una settimana – si sono arrese 3-2 alle padrone di casa, al termine di un match lungo ed intenso, oltre che particolarmente equilibrato.

A sole due settimane di distanza, la voglia di riscatto in casa neroevrde è quindi tanta, anche perchè la partita contro Marsala riveste particolare valore in ottica classifica generale: al momento la Green Warriors ha conquistato 28 punti, che valgono la quinta posizione in classifica generale – l’ultima valida per l’accesso alla Pull Promozione. Le neroverdi devono però guardarsi dal sorpasso di Busto, sesto a 22 punti ma con una partita in meno rispetto a Sassuolo: vincere – con qualunque risultato – oppure cedere 2-3 contro Marsala, assicurerebbe a Dhimitraidhi e compagne la salvezza e l’accesso alla Pull Promozione indipendentemente dai risultati raccolti dalle bustocche.

A presentare la partita in casa Green Warriors è Natasha Spinello, ex di giornata: “Domenica ci sarà il ritorno in casa contro Marsala, e la partita di andata è molto recente quindi abbiamo ancora il coltello tra i denti per riscattare il risultato e ribaltarlo a nostro favore. Loro sono senz’altro una bella squadra quindi sarà una bella sfida in campo, non facile, ma noi la affronteremo come sempre con grinta, cuore e divertendoci per prenderci dei punti fondamentali dato che la posta in palio è sempre più alta”.