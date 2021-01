Il Bollettino emesso da Arpae venerdì 22 gennaio conferma il mantenimento delle misure emergenziali nella provincia di Modena; le previsioni formulate da Arpae, sulla base di un sistema integrato di modellistica meteorologica e di qualità dell’aria, indicano per la provincia di Modena il persistere delle condizioni di mantenimento delle misure emergenziali. Il Bollettino indica bollino rosso, ovvero allerta smog, anche per le province di Piacenza, Parma e Reggio Emilia.

Le misure emergenziali restano in vigore fino al prossimo giorno di controllo, lunedì 25 gennaio 2021 compreso, e saranno revocate solo se il bollettino emesso da Arpae evidenzierà il termine delle misure emergenziali (bollino verde).

Il divieto di circolazione per i veicoli a benzina Euro 0, Euro 1 e Euro 2, veicoli a GPL/benzina o metano/benzina Euro 0 e Euro 1, veicoli diesel Euro 0, Euro 1, Euro 2, Euro 3 e Euro 4 e ciclomotori e motoveicoli Euro 0 e Euro 1, nell’area già interessata dalle restrizioni della circolazione, sarà perciò in vigore fino al prossimo lunedì, sabato e domenica compresi.

Le restrizioni della circolazione trovano applicazione all’interno dell’area del centro abitato di Sassuolo come approvata con D.G.C. n. 167/2016, rappresentata delimitata esternamente come segue: Viale Palestro, Circonvallazione sud-ovest, Circonvallazione sud, Circonvallazione sud-est, Circonvallazione nord-est (tratto compreso tra via Braida e via Verrazzano), Via Verrazzano (tratto compreso tra Circonvallazione sud-est e via Radici in Piano), via Radici in Piano (tratto compreso tra Via Verrazzano e via Radici in Monte) e via Radici in Monte (il perimetro tra via Radici in Monte e via Radici in Piano si raccorda tramite via Stazione e via Marconi, per questo motivo escluse dalle vie oggetto di divieto).