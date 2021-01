A Marano sul Panaro partono, lunedì 25 gennaio, lavori sistemazione e messa in sicurezza del versante lungo la provinciale 21, in località San Gaetano, per una durata complessiva di tre mesi. Per consentire le lavorazioni sarà istituito un senso unico alternato con semaforo all’altezza del cantiere.

I lavori, che saranno eseguiti dalla ditta Fea srl di Castelfranco Emilia, consistono nella pulizia del versante con rimozione di alberature pericolanti e disgaggio di materiale a rischio di caduta e la successiva installazione di una rete paramassi, per un investimento complessivo di 165 mila euro. Si tratta di un finanziamento regionale a seguito degli eventi calamitosi che hanno investito la provincia nel novembre del 2019.