L’Amministrazione Comunale di Rubiera, in collaborazione con l’Ufficio Cultura e la Biblioteca Comunale Codro, vuole ricordare le persecuzioni e lo sterminio del popolo ebraico in occasione della Giornata della Memoria, che ogni anno si celebra il 27 gennaio. Tre sono le iniziative in programma, rivolte a tutta la cittadinanza e proposte quali occasioni di riflessione e sensibilizzazione sulle tematiche della Shoah.

Martedì 26 gennaio alle 20.45, il prof. Francesco Maria Feltri terrà un incontro online dal titolo “Terezin, il ghetto dell’inganno”, durante il quale si approfondirà la storia di Theresienstadt, città fortezza a 60km da Praga, trasformata in struttura di internamento e deportazione dai nazisti. Il ghetto è conosciuto come lager dei bambini, ma in realtà fu un luogo dalle molteplici funzioni e che i nazisti utilizzarono anche a scopo di propaganda, per mascherare quello che realmente accadeva agli ebrei d’Europa.

L’incontro è aperto a tutti; è necessario scrivere all’indirizzo prenotazioni@comune.rubiera.re.it per ottenere il link per poter assistere alla diretta.

“Per non dimenticare” è il titolo della mostra fotografica, a cura del Gruppo Fotografi Rubiera, che sarà possibile visitare dal 27 al 30 gennaio sotto i portici di via Emilia Est, davanti all’ingresso del Municipio e della Biblioteca Codro. Le immagini sono state scattate durante alcuni Viaggi della Memoria nei luoghi della Shoah e durante le visite al campo di Fossoli ed al Museo Monumento al Deportato di Carpi.

Mercoledì 27 gennaio alle 20.45 sarà pubblicata sulla pagina Facebook e sul canale YouTube della Biblioteca la video lettura “La Presenza della Memoria”, liberamente tratta dal libro “Scolpitelo nel vostro cuore” di Liliana Segre e realizzata dall’attrice Laura Pazzaglia con la supervisione artistica di Maria A. Listur (co-produzione MA-LÀpro). Un’occasione per dar voce alla vita di una bambina travolta dalla tragedia della Shoah, ma anche la volontà di ricordare, evocare e non dimenticare. Il video rimarrà visibile sui canali della Biblioteca anche nei giorni successivi.

Per informazioni sulle iniziative e per le modalità di prenotazione si può scrivere a biblioteca@comune.rubiera.re.it oppure chiamare il numero 0522 622257.