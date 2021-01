Sulla strada provinciale 486 in località Sasso Tolara in Comune di Montefiorino, si è attivato un movimento franoso, a seguito delle forti precipitazioni di questo periodo, che hanno compromesso la stabilità del terreno.

La frana è a valle della strada e non ha comportato, per ora, limitazioni al transito veicolare, tuttavia i tecnici della Provincia effettueranno nei prossimi giorni una serie di sopralluoghi per verificare l’evoluzione della situazione e la tipologia di intervento necessaria al ripristino delle condizioni di sicurezza del versante.

La segnalazione della situazione è avvenuta in seguito al periodico monitoraggio della rete viaria da parte dei tecnici di zona e del personale della Provincia, nell’ambito delle ricognizioni sulle strade di pianura e di montagna con l’obiettivo di rilevare anomalie o criticità sulle quali si ritenga necessario intervenire.

Si tratta di una frana storica, sulla quale, in passato l’amministrazione provinciale è intervenuta.