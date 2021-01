municipio fiorIl presidente Alessandro Reginato ha convocato il Consiglio comunale di Fiorano Modenese per giovedì 28 gennaio 2021 alle ore 19, con il seguente ordine del giorno:

Interrogazione presentata dal consigliere Bastai del gruppo consiliare Lega Salvini Premier portante ad oggetto: “Interrogazione per l’assessore alla cultura e al turismo relativa al Parco Martiri delle Foibe e alla Giornata del Ricordo 2021”. Interrogazione presentata dal consigliere Bastai del gruppo consiliare Lega Salvini Premier portante ad oggetto: “Lavori di Nirano manutenzione stradale e segnaletica”. Comunicazione del Presidente del consiglio in merito alla individuazione da parte del gruppo consiliare “Lega Salvini Premier” di nuovi componenti le commissioni consiliari permanenti a seguito di surroga. Conclusione di patti parasociali fra i soci pubblici e fra i soci pubblici di area modenese di Hera s.p.a. Presa d’atto del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti anno 2020 e determinazioni in merito al conguaglio. Canone unico patrimoniale: disposizioni. Approvazione accordo territoriale tra la provincia di Modena e il Comune di Fiorano Modenese, finalizzato alla redazione del Piano Urbanistico Generale (PUG) comunale ai sensi dell’ art. 58 della L. R. 24/2017. Commissione per la formazione degli elenchi dei giudici popolari. Nomina componente a seguito di dimissioni.

La seduta si terrà in videoconferenza, tramite l’applicazione Meet di Google (in applicazione del provvedimento n. 6810 del 8/4/2020 adottato dal Presidente del Consiglio Comunale) e sarà trasmessa in differita, il giorno successivo (29 gennaio), sul canale You Tube del Comune di Fiorano Modenese.