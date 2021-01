Tra il 2015 ed il 2019 l’uomo, oggi 41enne e abitante in città, aveva messo a segno una serie di furti in tutta la provincia di Reggio Emilia. Per questo motivo, al termine dell’iter giudiziario è stato raggiunto da un provvedimento definitivo di carcerazione dovendo scontare, complessivamente, una pena di 2 anni, 9 mesi e 27 giorni di reclusione.

L’ordine di carcerazione è stato trasmesso per l’esecuzione ai Carabinieri della Stazione di Reggio Emilia principale, visto che il condannato aveva fissato il suo domicilio in città. I Carabinieri reggiani, ieri, hanno rintracciato il 41enne che, dopo la notifica della misura restrittiva, è stato associato alla Casa Circondariale di Reggio Emilia ove dovrà scontare la pena.