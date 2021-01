I carabinieri di Castelvetro, nel corso di un servizio di controllo delle persone che scontano provvedimenti restrittivi dell’Autorità Giudiziaria presso le abitazioni in regime di arresto-detenzione domiciliare, hanno denunciato per evasione un 41enne marocchino, già sottoposto agli arresti domiciliari il 16 novembre 2020 dai Carabinieri della Compagnia di Sassuolo, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’uomo, al controllo, non è stato trovato presso l’abitazione.



