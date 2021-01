Ieri pomeriggio, a San Felice sul Panaro, nel corso di un servizio esterno, i Carabinieri della locale Stazione hanno fermato e controllato un 29 enne italiano, già conosciuto dai militari in quanto gli era stata da tempo revocata la patente di guida. Sottoposto ad un accurato controllo e perquisizione, è stato trovato in possesso di una dose di eroina. La perquisizione, estesa dai carabinieri anche all’abitazione di San Felice, ha permesso di rinvenire, nel cortile della sua casa, una Fiat punto risultata rubata a Bomporto il 17 dicembre scorso, sulla quale era stata apposta una targa posteriore risultata rubata ieri mattina a Cavezzo. Auto e targa sono state restituite ai legittimi proprietari e l’uomo denunciato per ricettazione e guida senza patente.



