A Palagano sulla strada provinciale 28 in corrispondenza del ponte sul torrente Rovinella, è stato istituito in via precauzionale un senso unico alternato con semaforo a causa del parziale cedimento del cordolo sul lato di valle del ponte.

Sul ponte è in corso la progettazione esecutiva di un intervento di ripristino e consolidamento, a seguito di sondaggi tecnici effettuati lo scorso dicembre, che hanno evidenziato la necessità di intervenire con opere di manutenzione straordinaria dell’impalcato.

I tecnici fanno sapere che entro l’estate inizierà l’esecuzione dei lavori, che prevedono tra l’altro la realizzazione di un nuovo cordolo stradale e il consolidamento della struttura.

Il ponte sul torrente Rovinella ha una struttura ad arco a campata unica, in bozze di pietrame e una luce di circa 15 metri e fa parte del programma di monitoraggio e manutenzione dei ponti della Provincia di Modena.