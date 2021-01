Luigi Castellari, 68 anni, è stato confermato presidente dei Volontari della Sicurezza di Prignano. Per lui, si tratta del quarto mandato alla guida di questo gruppo, da sempre impegnato nella sorveglianza del territorio, a stretto contatto con gli agenti di polizia locale, e nel presidio del pre e post-scuola presso gli istituti scolastici del territorio. Il gruppo assicura inoltre il corretto svolgimento del mercato settimanale e di altri eventi che coinvolgono la comunità.

“Ringrazio innanzitutto il gruppo per la preferenza accordatami – commenta Castellari – e posso garantire fin d’ora che le nostre attività proseguiranno, sempre in stretta collaborazione con l’amministrazione comunale. Colgo inoltre l’occasione per dare il benvenuto agli ultimi arrivati nel nostro gruppo: Mara Piazza, Massimo Casini e Licinio Bassissi, che hanno portato ora il totale dei nostri effettivi a 11 volontari. Questo numero ci permetterà di essere ancora più presenti a servizio del territorio e dei nostri concittadini”.