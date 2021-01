Anche per il Comune di Formigine, così come per gli altri Comuni dell’Unione del Distretto ceramico, il termine per la presentazione della domanda per partecipare al Servizio Civile Universale è fissata al 15 febbraio 2021.

Possono fare domanda i ragazzi e le ragazze dell’Unione Europea e i giovani non comunitari regolarmente soggiornanti di età compresa tra 18 e 28 anni. Per questo, è attiva la piattaforma nazionale domandaonline.serviziocivile.it.

Nello specifico, il Comune di Formigine ha attivato la selezione per 5 volontari, 3 dei quali da impegnare presso il settore “istruzione” per aiutare nel trasporto scolastico degli alunni, attività educative rivolte a bambini e ragazzi con disabilità, pre e post scuola, servizi ricreativi estivi e servizi extrascolastici.

Un posto è destinato alla collaborazione con l’Ufficio Europa per lavorare sui gemellaggi e gli scambi giovanili (non appena potranno riattivarsi). Inoltre, è previsto il monitoraggio dei bandi nazionali e regionali, affinché gli uffici competenti possano presentare progetti e richieste di finanziamento.

Un’ultima opportunità riguarda la collaborazione presso Hub in Villa, a supporto nella gestione delle postazioni di co-working e sala prove musicali e nella proposta e organizzazione d’iniziative per i giovani.

Il progetto sarà attivato all’inizio dell’estate e durerà un anno. Sono 25 le ore di servizio settimanale, a fronte di una retribuzione mensile 439,50 euro.

“Ormai da anni investiamo risorse sul Servizio civile, che consideriamo un’opportunità fondamentale da mettere a disposizione dei giovani del nostro territorio. Con questo percorso, i ragazzi portano avanti un’esperienza di volontariato che in molti casi li prepara anche al proprio futuro professionale” è il commento dell’Assessore alle Politiche giovanili Simona Sarracino.

***

foto: parte della giunta comunale e i ragazzi che hanno appena concluso l’attività di volontariato a Formigine (da sn a dx: Vicesindaco Paolo Zarzana, Alice Capocefalo, Sindaco Maria Costi, Assessore Simona Sarracino, Giulia Mattioli e Alessandro Bettuzzi)