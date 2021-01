Si comunica che ha preso avvio sia il servizio di pre- e post- scuola in tutti gli istituti d’infanzia statali del Comune di Fiorano Modenese, che il servizio di assistenza a bordo degli scuolabus, al fine di vigilare sulla sicurezza dei piccoli alunni per ciò che riguarda le norme anti-contagio.

Quest’ultimo servizio, dopo un primo avvio su alcune delle tratte nella prima parte dell’anno scolastico, è ripartito l’11 gennaio, e vede coperte tutte le tratte – mattina, pomeriggio e sera – dal lunedì al sabato. Le 5 educatrici designate, porranno attenzione all’osservanza dell’indosso della mascherina, dell’uso del gel igienizzante, del rispetto del distanziamento (in fase di salita e discesa) e del rispetto del posto assegnato. Sono 5 le linee bus operative (1, 2, 3, 4 e 4 bis), di cui due comunali e tre appaltate.

Riguardo invece il pre e post scuola 3-5 anni, il servizio è attivo a pieno regime presso gli istituti Arcobaleno e Villa Rossi, dal 30 novembre 2020 in tutte le sezioni. L’Aquilone ha attivato il servizio di pre-scuola dal 7 gennaio per tutte le sezioni, e il post solo per la sezione A dei 3 anni. Infine, da pochi giorni è partito da pochi giorni anche l’istituto Castello, predisponendo il pre-scuola per 4 sezioni su 5 totali, e il post-scuola per la sezione C dei 5 anni.

In tutte e quattro le scuole l’orario di funzionamento del servizio va dalle 7.30 alle 8.30 per il pre, e dalle 16.30 alle 18 per il post, e prevede l’inserimento di un educatore per ogni sezione in cui è stato disposto il prolungamento, nel pieno rispetto del principio di “sezione/bolla”.

“L’emergenza Covid – spiega l’assessore Luca Busani – ha reso ben più complessa e difficile l’attivazione dei servizi scolastici, in particolare nelle scuole per l’infanzia. In tutti questi mesi ci siamo confrontati con i rappresentanti dei genitori e con le dirigenze scolastiche, per concertarne la ripresa nel miglior modo possibile, sempre nel rispetto delle regole e in totale sicurezza. Il traguardo raggiunto è un essenziale tassello per garantire alle coppie lavoratrici nel nostro Comune il poter affrontare con maggior serenità la quotidianità lavorativa”.