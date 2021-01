La cultura e la solidarietà come anticorpi contro il coronavirus. Va in onda domani per la prima volta sul piccolo schermo lo spettacolo “Talismani per tempi incerti”, realizzato dal cantautore ferrarese Vasco Brondi nell’ottobre scorso a sostegno de “Gli Invisibili”, operatori dello spettacolo in seria difficoltà a causa della pandemia.

Domani, venerdì 22 gennaio alle ore 21, verrà trasmesso su Lepida Tv e su Sky canale 5118.

Il concerto, organizzato dalla Regione Emilia Romagna in collaborazione con PER – Promoter Emilia Romagna e il Comune di Scandiano, è stato l’ultimo appuntamento dal vivo di una rassegna che ha toccato, dopo l’apertura di Bologna, i territori di Argenta e Colorno, portando sui palchi i musicisti della regione e raccogliendo fondi per la causa degli Invisibili.

“Abbiamo voluto organizzare una serie di concerti assieme all’associazione Promoter Emilia-Romagna e agli enti locali- ha commentato l’assessore regionale alla Cultura, Mauro Felicori- per dare un segno tangibile del nostro sostegno agli artisti regionali, ma anche per sottolineare il valore innegabile della cultura e della solidarietà quali antidoti al silenzio, anche dei teatri e dei luoghi dello spettacolo, e all’isolamento delle persone che questa pandemia ha purtroppo creato”.

“Continueremo quindi a cercare strumenti e nuove modalità- ha aggiunto- anche con l’aiuto delle nuove tecnologie e delle piattaforme digitali per dare voce, in questo momento difficile, al mondo dello spettacolo, augurandoci di incrociare anche un nuovo e più ampio pubblico”.

Lo spettacolo

Talismani per tempi incerti è uno spettacolo nato nei mesi particolari e complicati in cui è scoppiata la pandemia e col quale Brondi è tornato l’estate scorsa (seppur per un pubblico contingentato) a esibirsi dal vivo, a un anno e mezzo dalla conclusione del progetto artistico de Le Luci della Centrale Elettrica. Nello spettacolo troviamo i talismani, le letture, le canzoni scritte da Vasco Brondi e dai compagni di avventura del tour quando il cantautore, per un pubblico ridotto a causa del distanziamento sociale, è salito sul palco della colorata e popolare piazza Fiume a Scandiano a sostegno de “Gli Invisibili”.

“Ci sono momenti in cui l’arte più chiaramente può essere un anticorpo, le poesie degli oracoli, la filosofia un ulteriore sistema immunitario, le canzoni risvegliarci, la letteratura proteggerci”, afferma Vasco Brondi. Il suo Talismani per tempi incerti è proprio questo: uno spettacolo che vuole riaffermare la centralità delle Arti come sostegno indispensabile per l’uomo, sempre, ma soprattutto in tempi di crisi.

Ad accompagnare il cantautore sul palco Andrea Faccioli alla chitarra, Daniela Savoldi al violoncello e Angelo Trabace al pianoforte.

I fondi che sono stati raccolti durante la serata in ottobre, verranno riutilizzati per nuove attività nel settore dello spettacolo, in modo da creare nuove opportunità lavorative “Per gli invisibili”.

Il concerto è anche diventato una nuova produzione discografica dell’artista. La scaletta comprende 19 brani con testi di Erri De Luca, Mariangela Gualtieri, Ko Un, Wislawa Szymborska, Mario Luzi e con letture di Margherita Vicario e Massimo Zamboni.