Nell’ambito dei servizi di prevenzione e repressione dei reati contro il patrimonio, la notte del 20 gennaio scorso i militari della stazione di Formigine hanno deferito in stato di libertà due cittadini, uno residente a Modena e l’altro irregolare sul territorio italiano, in quanto trovati in possesso di diversi strumenti atti allo scasso quali coltelli cacciaviti, cesoie oltre a guanti e pistole giocattolo.

In particolare i militari hanno proceduto al controllo dell’autovettura in loro uso in una zona periferica di Formigine rinvenendo il materiale – che sarebbe probabilmente servito per fare dei furti – all’interno di uno zaino. Durante la perquisizione personale, uno dei due è stato trovato in possesso di due dosi di cocaina. Lo stesso è stato deferito anche per le violazioni relative alla normativa sul soggiorno degli stranieri.

I reati cui devono rispondere i due ragazzi sono: possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli, porto di armi ed oggetti atti ad offendere in concorso, obblighi inerenti al soggiorno illegale nel territorio dello Stato, violazioni Covid, oltre alla segnalazione alla prefettura per la detenzione ai fini di uso personale di stupefacenti.