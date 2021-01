L’Azienda Ospedaliero – Universitaria di Modena comunica che ieri, 20 gennaio 2020, è deceduto presso la Terapia intensiva neonatale del Policlinico un neonato nato il giorno 8 gennaio scorso da parto spontaneo avvenuto presso il reparto di Ostetricia e Ginecologia, dopo un travaglio regolare.

Le condizioni del piccolo Leonardo alla nascita erano del tutto regolari: purtroppo, a poche ora di distanza un controllo da parte dell’ostetrica delle condizioni del neonato, nel frattempo come di consueto affidato ai genitori, riscontrava un quadro di mancata reattività agli stimoli che, associato alla presenza di cute marezzata, ha richiesto l’immediata attivazione di manovre rianimatorie eseguita a cura dello specialista neonatologo.

Dopo intubazione e ripresa dell’attività cardiaca, Leonardo è stato ricoverato presso il reparto di Terapia Intensiva Neonatale e sottoposto ad ipotermia terapeutica: le sue condizioni cliniche sono tuttavia fin da subito apparse gravissime, con importante compromissione delle principali funzioni neurologiche e vitali, fino al decesso che è avvenuto a distanza di 12 giorni dopo.

L’ipotesi più accreditata per spiegare l’accaduto è che si sia trattato di un “collasso post-natale”, condizione molto rara ed imprevedibile di cui sono tuttora poco note le cause. Sono comunque in corso approfondimenti interni ed il caso verrà a breve discusso in modo collegiale e multidisciplinare.

Il personale medico e infermieristico dell’Ostetricia e Ginecologia e della Neonatologia è rimasto molto colpito dal tragico evento e desidera porgere le proprie condoglianze ai genitori del piccolo Leonardo.