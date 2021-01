Questa mattina a Fiorano, un mezzo adibito alla raccolta dei rifiuti mentre effettuava manovra ha urtato accidentalmente il balcone di un’abitazione in via Malatesta. Sono intervenuti i Vigili del Fuoco che hanno provveduto a rimuovere le parti immediatamente pericolanti, in attesa dei necessari interventi di verifica e ripristino. Non ci sono stati feriti. Rilievi della Polizia locale.



