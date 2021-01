E’ stato pubblicato nella sezione “Bandi di gara” del sito internet istituzionale del Comune di Sassuolo il bando “Avviso esplorativo riservato a forme associative/enti del terzo settore ed associazioni sportive dilettantistiche interessate alla stipula di una convenzione per l’attività di programmazione culturale/artistica e la contestuale concessione in uso di locali della sala denominata “Auditorium Pierangelo Bertoli”.

Il Comune di Sassuolo, infatti, intende procedere alla sottoscrizione di una convenzione per la concessione in uso e contestualmente gestione della sala denominata Auditorium P.Bertoli (concessione dei locali per 3 giorni alla settimana: lunedì, martedì e mercoledì) per lo svolgimento di attività culturali a connotazione prevalentemente musicale e di diffusione di tecniche espressive che abbiano finalità aggregative, educative, ricreative , sportive, con soggetto associativo/ente del Terzo settore.

L’avviso costituisce procedura comparativa riservata ad associazioni di promozione sociale o organizzazioni di volontariato del Terzo settore o Associazioni sportive Dilettantistiche affiliate, nel rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza, partecipazione e parità di trattamento, per l’individuazione del soggetto con il quale procedere alla sottoscrizione di una convenzione.

La convenzione prevede che l’associazione conduca a titolo volontario e gratuito, in una logica di sussidiarietà, attività culturali a connotazione prevalentemente musicale e di tecniche espressive (musica, danza, teatro e arte), che abbiano altresì finalità aggregative, educative, ricreative e sportive, destinate alla collettività, ai giovani alle scuole di ogni ordine e grado; tali attività dovranno incentivare la conoscenza di linguaggi e forme espressive diverse attraverso la musica, il teatro, arte visiva, danza e letteratura rivolte a un pubblico di età diversa, con particolare riferimento all’area musicale.

L’Associazione dovrà inoltre favorire la realizzazione di attività laboratoriali che diano risalto all’attenzione dell’individuo come forma espressiva dell’arte in tutte le sue estensioni, corporea, musicale, poetica e mimica.

All’interno delle finalità sopraindicate si dovranno realizzare una serie di attività gratuite, senza ulteriori costi a carico dell’Amministrazione, oltre a quelle ulteriormente proposte dal gestore; il gestore dovrà inoltre garantire i seguenti servizi, a fronte dei quali si prevede la corrispondenza di un contributo pari a € 2.500,00 per gli anni dal 2021 al 2025, per tutta la durata della convenzione.

La durata della sub-concessione è prevista in cinque anni dalla data della stipula.

In considerazione delle misure di sicurezza sanitaria finalizzate al contenimento del contagio da pandemia di COVID 19, potrebbero verificarsi ritardi nell’assegnazione degli spazi. Si fa presente che i cinque anni saranno considerati a partire dal momento di stipula della convenzione stessa ed una volta verificata la reale possibilità di iniziare l’attività.

Le proposte dovranno pervenire entro il giorno 10/02/2021 ALLE ORE 12,30 in plico chiuso e sigillato, controfirmato sui lembi di chiusura, secondo le seguenti modalità: CONSEGNA A MANO ALL’UFFICIO PROTOCOLLO, via Fenuzzi,5, Sassuolo, aperto al pubblico con i seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13,30.

Il termine indicato è perentorio e tassativo, come da timbro e la data apposti dall’Ufficio Protocollo ricevente.

Per la partecipazione alla procedura è obbligatorio effettuare il sopralluogo. A tale fine il legale rappresentante dell’associazione, o suo delegato munito di delega scritta, dovrà concordare, con anticipo di almeno tre giorni, l’appuntamento per il sopralluogo, negli orari 9.00/12.30 telefonicamente al numero 0536/880766 o per e-mail: cultura@comune.sassuolo.mo.it (Servizi culturali e ricreativi del Comune di Sassuolo).